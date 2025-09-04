Verint Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Verint Systems präsentierte in der am 02.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Verint Systems ein Ergebnis je Aktie von 0.020 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Verint Systems 208.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 210.2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch