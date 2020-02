Verimatrix und Qt Company präsentieren gemeinsam IoT-Shielding auf der Embedded World 2020

Verimatrix, vormals bekannt als Inside Secure, ein global tätiger Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cyber-Sicherheitslösungen zum Schutz von Video-Inhalten, Endgeräten, Software und Anwendungen, meldete heute seine 2. jährliche Zusammenarbeit auf der Messe Embedded World mit The Qt Company (Nasdaq Helsinki:QTCOM), einem global aufgestellten Software-Unternehmen mit der führenden unabhängigen Technologie, die hinter Millionen von Geräten und Anwendungen steht. Verimatrix präsentiert eine im Qt-Software-Framework vorintegrierte Lösung seines Produkts Verimatrix Code Protection am Stand Qt Ecosystem auf der Embedded World 2020 in Nürnberg.

Qt ist die Plattform der Wahl für Hersteller von bordeigenen Systemen in Fahrzeugen, Medizintechnik, Einrichtungen für die Industrieautomatisierung und weiteren geschäftskritischen Anwendungen. Die Verimatrix Software Shielding-Suite besteht aus den Tools Code Protection, Whitebox und ProtectMyApp, wobei Code Protection und Whitebox jetzt in das Software-Entwicklungs-Framework von Qt integriert sind – die branchenweit erste Integration dieser Art. Damit wird ein starker Schutz des Internets der Dinge (IoT) und eingebetteter Geräte – und der zugehörigen empfindlichen Daten – erreicht.

"Wir freuen uns über die diesjährige erneute Zusammenarbeit mit der Qt Company auf der Embedded World 2020", so Asaf Ashkenazi, COO bei Verimatrix. "Die Software Shielding-Suite von Verimatrix ist als Sicherheitslösung die perfekte Ergänzung für das Entwicklungs-Frameworks von Qt, mit dem geschäftskritische Anwendungen für Wearables, mobile Geräte, das Internet der Dinge und bordeigene Entertainmentsysteme erstellt werden. Unsere Produkte arbeiten zusammen wirklich besser – und wir gewähren Entwicklern gerne im Rahmen der Embedded World 2020 einen ersten Eindruck davon, wie kundenfreundliche Sicherheit aufsieht.”

Besuchen Sie Verimatrix und die Qt Company vom 25. bis 27. Februar auf der Embedded World in Halle 4 am Qt-Stand Nr. 258. Dort können Sie eine Echtzeit-Demonstration von Software-Shielding miterleben, in der gezeigt wird, wie Software-Shielding vernetzte IoT- und eingebettete Geräte vor Hackern schützt. Näheres erfahren Sie unter www.verimatrix.com/solutions/code-protection.

Über Qt Company

Die Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) ist ein global aufgestelltes Softwareunternehmen mit starker Präsenz in über 70 Branchen und Anbieter der führenden unabhängigen Technologie, die hinter Millionen von Geräten und Anwendungen steht. Qt wird von bedeutenden global tätigen Unternehmen und Entwicklern weltweit verwendet und die Technologie ermöglicht es den Kunden der Gruppe, ausgezeichnete Benutzererlebnisse bereitzustellen und ihre Initiativen zur digitalen Transformation voranzutreiben. Qt erreicht dies durch sein plattformübergreifendes Software-Framework für die Entwicklung von Anwendungen und Geräten, das sowohl unter gewerblichen als auch Open-Source-Lizenzen genutzt werden kann.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), vormals bekannt als Inside Secure, bietet als bewährter Geschäftspartner Sicherheits- und Business-Intelligence-Softwarelösungen zum Schutz von Inhalten, Anwendungen und Geräten über mehrere Märkte hinweg. Viele der grössten Serviceprovider und führenden Innovatoren weltweit vertrauen auf Verimatrix, wenn es um den Schutz von Systemen geht, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und den besten Köpfen der Branche in seinem Team ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um die Sicherheits- und geschäftlichen Herausforderungen seiner Kunden zu verstehen und proaktiv vorherzusehen. Die Partner von Verimatrix bieten innovative, kundenfreundliche Lösungen, die nicht nur kostengünstig und einfach zu implementieren sind, sondern auch durch weltweit präsente Kundenservice-Teams unterstützt werden. Näheres erfahren Sie unter www.verimatrix.com.

