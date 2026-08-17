VerifyMe: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

VerifyMe hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57.74 Prozent auf 1.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch