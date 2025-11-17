VerifyMe Aktie 55509909 / US92346X2062
17.11.2025 14:24:46
VerifyMe, Inc. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - VerifyMe, Inc. (VRME) revealed Loss for its third quarter of -$3.36 million
The company's earnings came in at -$3.36 million, or -$0.26 per share. This compares with -$2.42 million, or -$0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 7.5% to $5.03 million from $5.44 million last year.
VerifyMe, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$3.36 Mln. vs. -$2.42 Mln. last year. -EPS: -$0.26 vs. -$0.23 last year. -Revenue: $5.03 Mln vs. $5.44 Mln last year.
