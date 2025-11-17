VerifyMe, Inc. Q3 Loss Climbs

(RTTNews) - VerifyMe, Inc. (VRME) revealed Loss for its third quarter of -$3.36 million

-Earnings: -$3.36 Mln. vs. -$2.42 Mln. last year. -EPS: -$0.26 vs. -$0.23 last year. -Revenue: $5.03 Mln vs. $5.44 Mln last year.