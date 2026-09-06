Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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06.09.2026 09:32:26
Verfahren wegen Marktmissbrauchs: Vodafone erleidet Rückschlag im Kartellstreit mit 1&1
Vodafone GroupSeit 2023 mischt 1&1 als vierter deutscher Netzbetreiber auf dem Mobilfunkmarkt mit. Der Start ist holprig - wegen Vodafone, sagt das Unternehmen aus Montabaur. Missbraucht der Konkurrent seine Macht und bremst 1&1 aus? Das Kartellamt darf diesem Verdacht nun nachgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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In eigener Sache
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