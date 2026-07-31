Vereinigung Cockpit verklagt Lufthansa auf "digitalen Zugang" zu Piloten

DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Deutsche Lufthansa AG auf "digitalen Zugang" zu den beim Konzern angestellten Piloten verklagt. Die Gewerkschaft möchte erreichen, dass sie die Flugzeugführer über deren dienstliche E-Mail-Adressen kontaktieren kann, um sie als Mitglieder zu werben.

Wie die VC mitteilte, hat sie die Lufthansa zunächst aussergerichtlich aufgefordert, entweder die Versendung von Mitgliederwerbung über die dienstlichen E-Mail-Adressen zu ermöglichen oder selbst eine E-Mail der Gewerkschaften an Cockpitbeschäftigte weiterzuleiten. Diese habe der Konzern jedoch abgelehnt.

Die VC machte geltend, dass sich gewerkschaftliche Tätigkeit den veränderten Kommunikationsrealitäten der Arbeitswelt anpassen müsse. "Gerade im Flugbetrieb sind Cockpitbeschäftigte aufgrund ihrer Tätigkeit überwiegend unterwegs und auf herkömmlichem Wege kaum erreichbar", sagte Oliver Löwe, Vorstand für Mitgliederbetreuung bei der VC, laut der Mitteilung. "Die dienstliche E-Mail ist heute das zentrale Kommunikationsmittel zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten sowie innerhalb der Belegschaft."

Die Klage wurde beim Arbeitsgericht Köln eingereicht. Die VC teilte weiter mit, sie wollte mit der Klage "eine gerichtliche Klärung herbeiführen, wie die Koalitionsfreiheit unter den Bedingungen einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt praktisch gewährleistet werden kann".

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July 31, 2026 04:27 ET (08:27 GMT)