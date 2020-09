Verdi setzt Warnstreiks bei der Deutschen Post fort

Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Post und Verdi setzt die Dienstleistungsgewerkschaft ihre Streiks fort.

Am Donnerstag sollen punktuelle Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen folgen, teilte Verdi mit. Betroffen seien die Regionen Ostwestfalen, Siegerland und Münsterland, das Bergische Land sowie der Raum Köln-Bonn. Erwartet würden erneute Einschränkungen in der Zustellung.

Verdi fordert für die rund 140.000 (davon etwa 30.000 in NRW) Tarifbeschäftigten unter anderem eine lineare Erhöhung der Löhne von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der nächste Verhandlungstermin zwischen der Post und der Gewerkschaft findet am 21./22. September statt.

FRANKFURT (Dow Jones)