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26.11.2026 11:15:00
Verdi ruft zu Streiks bei Amazon am Black Friday auf
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
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26.11.26
|Amazon: Ver.di ruft am Black Friday an elf Standorten zum Streik auf (Spiegel Online)
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25.11.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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25.11.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Abend in Rot (finanzen.ch)
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25.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
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25.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags leichter (finanzen.ch)
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25.11.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
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25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
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✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Mini-Futures auf SMI
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|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Amazon am 26.11.2026
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Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.