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16.09.2026 06:37:00
Verde Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Verde Resources gab am 14.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 261.54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0.47 Millionen USD, während im Vorjahr 0.13 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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