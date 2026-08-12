Verde Clean Fuels A präsentierte Quartalsergebnisse

Verde Clean Fuels A veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verde Clean Fuels A -0.070 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch