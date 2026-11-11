Verde AgriTech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Verde AgriTech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Verde AgriTech 3.5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch