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04.09.2026 06:37:00
Vercom Spolka Akcyjna Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vercom Spolka Akcyjna Bearer hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.24 PLN, nach 1.02 PLN im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vercom Spolka Akcyjna Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132.9 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 114.1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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