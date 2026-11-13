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13.11.2026 06:37:00
VERBIO Vereinigte BioEnergie gewährte Anlegern Blick in die Bücher
VERBIO Vereinigte BioEnergie hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.060 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533.6 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 438.2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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