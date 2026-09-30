VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Experte stuft die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von VERBIO Vereinigte BioEnergie mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 39,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 11,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie von 27,92 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 42,00 EUR 50,43 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. 36,00 EUR 28,94 24.09.2026

Redaktion finanzen.ch