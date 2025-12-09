Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 0.0%  SPI 17’843 0.1%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’156 0.5%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 5’728 0.0%  Gold 4’206 0.4%  Bitcoin 72’643 -0.6%  Dollar 0.8055 -0.2%  Öl 62.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Nordex-Aktie fester: 102-Megawatt-Paket - Nordex beliefert sieben neue Windparks
Roche-Aktie etwas fester: EU gibt grünes Licht für Gazyva -- Neuer PCR-Test zur Erkennung von Vagnitis -- Vielversprechende Daten bei Lymphom-Medikament
Brenntag-Aktie fällt leicht: Anteilseigner Kühne investiert stärker
So hätte sich ein Investment in Ripple von vor 5 Jahren ausgezahlt
So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 11:09:36

Verband: Fluggesellschaften steuern auf Rekordgewinne zu

AIR France-KLM
9.62 CHF -8.59%
Kaufen Verkaufen

GENF (awp international) - Fluggesellschaften in aller Welt steuern ihrem Verband zufolge trotz Spannungen in Politik und Wirtschaft insgesamt auf Rekordgewinne zu. Im laufenden Jahr dürfte die Branche unter dem Strich 39,5 Milliarden US-Dollar verdienen und damit 3,5 Milliarden mehr als im Juni vorausgesagt, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Für 2026 sagt IATA-Chef Willie Walsh nun einen branchenweiten Rekordgewinn von 41 Milliarden Dollar voraus.

Die IATA begründete ihre Erwartungen mit einem stabilen Wirtschaftswachstum, einer geringeren Inflation, einem schwachen US-Dollar und sinkenden Treibstoffkosten.

Zum Branchengewinn im laufenden Jahr tragen den Angaben zufolge besonders Fluggesellschaften aus Europa bei. Hier hätten Billigfluggesellschaften ihr Geschäft deutlich ausgeweitet und klassische Airlines übertroffen. Die sonst profitabelste Weltregion Nordamerika habe ihre Spitzenposition wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, strengerer Reisebestimmungen und des Regierungs-Shutdowns verloren./stw/stk