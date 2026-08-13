Verb Technology Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Verb Technology Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1.31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verb Technology Company noch ein Gewinn pro Aktie von -1.790 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 608.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch