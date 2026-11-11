Verb Technology Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Verb Technology Company gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.42 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2.23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Verb Technology Company 13.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 261.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch