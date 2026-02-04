Verastem Aktie 14769593 / US92337C1045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.02.2026 17:58:39
Verastem Shares Rise 5% On Strong AVMAPKI Sales Update
(RTTNews) - Verastem, Inc. (VSTM) shares rose 4.60 percent, or $0.29, to $6.59 on Wednesday, after the company reported preliminary results for the fourth quarter.
Net product revenue was about $17.5 million for the fourth quarter of 2025 and full-year revenue of approximately $30.9 million for AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK. The company also highlighted a solid cash position that extends its runway into the first half of 2027.
The stock opened at $6.42, compared with a previous close of $6.30, and traded between $6.42 and $7.00 on the New York Stock Exchange. The last bid was $4.96 and the ask was $8.30. Volume reached about 2,734,477 shares, above the average volume of 2,006,367. Verastem's 52-week range is $4.01 to $11.25.
Nachrichten zu Verastem Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Verastem Inc
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich in Grün -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich im Plus
Der Schweizer Leitindex notierte am Mittwoch deutlich höher. Der DAX präsentierte sich dagegen schwächer. Der Dow zeigt eine Erholung. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.