Verano legte Quartalsergebnis vor

Verano hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.25 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verano -0.350 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 301.7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 280.1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch