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22.09.2026 16:30:03

Veränderung in der Geschäftsführung der Döllken Profiles GmbH

SURTECO GROUP
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EQS-Media / 22.09.2026 / 16:30 CET/CEST

Veränderung in der Geschäftsführung der Döllken Profiles GmbH

Buttenwiesen, 22. September 2026

Die SURTECO GROUP SE gibt eine wichtige Veränderung in der Unternehmensführung bekannt. Frau Martina Baden, Head of Business Unit Profiles und Geschäftsführerin der Döllken Profiles GmbH, wird die SURTECO Gruppe auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen und Perspektiven zu widmen.

Frau Baden hat in den vergangenen Jahren die erfolgreiche Entwicklung der Döllken Profiles GmbH sowie der Business Unit Profiles mit ihrer ausgeprägten Kundenorientierung, ihrem grossen Engagement und ihrer hohen fachlichen Expertise entscheidend vorangetrieben. Durch ihre strategische Kompetenz, ihre klare Führungsstärke und ihren konsequenten Einsatz für Kunden, Mitarbeitende und das Unternehmen hat sie zahlreiche wichtige Impulse gesetzt und nachhaltige Erfolge erzielt. Unter ihrer Leitung wurden wesentliche Projekte vorangetrieben, Marktpositionen gestärkt und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens gestaltet.

Die SURTECO Gruppe bedankt sich ausdrücklich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den wertvollen Beitrag, den Frau Baden während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen geleistet hat. Ihr Engagement und ihre Leistungen haben die Weiterentwicklung der Döllken Profiles GmbH und der gesamten Unternehmensgruppe nachhaltig geprägt.

Herr Reinhold Affhüppe bleibt weiterhin in seiner Funktion als Geschäftsführer der Döllken Profiles GmbH tätig und übernimmt interimistisch die Verantwortung für die bisher von Frau Baden betreuten Bereiche Vertrieb und Finanzen. Gemeinsam mit dem bestehenden Management-Team wird er die erfolgreiche Fortführung des operativen Geschäfts sicherstellen und die laufenden Aktivitäten konsequent weiterführen.

Über die zukünftige organisatorische Aufstellung und die Nachfolgeregelung wird die SURTECO Gruppe zu gegebener Zeit informieren.

 
Martina Baden

Martina Baden

Über Döllken Profiles

Döllken Profiles steht für innovative, erstklassige Profil- Lösungen und ist führender Spezialist im Bereich der Kunststoffextrusion. Das Produktportfolio umfasst Sockelleisten für jede Anforderung, individuell konstruierte technische Profile und äusserst widerstandsfähige LED-Bänder. Die Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Seit 2002 gehört die BU Profiles zur SURTECO GROUP SE.

Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.doellken-profiles.com

 

Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach.  Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie, Rollladensysteme und beschichtete Textilien. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2025 mit rund 3.600 Mitarbeiter-/innen an weltweit 24 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 821 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fussboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.

Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com

 

 

Kontakt:
Döllken Profiles GmbH

Marketingabteilung

E-Mail: marketing@doellken-profiles.com



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Emittent/Herausgeber: SURTECO GROUP SE
Schlagwort(e): Unternehmen

22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO GROUP SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Deutschland
Telefon: +49 (0)8274 99 88-0
E-Mail: ir@surteco.com
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990096XE56IELO5P09
EQS News ID: 2402282

 
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2402282  22.09.2026 CET/CEST

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