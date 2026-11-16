Veranda Learning Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Veranda Learning Solutions hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 112.33 INR, nach 10.61 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 60.08 Prozent auf 505.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch