Veralto Corporation Registered Shs When-Issued Aktie 129330724 / US92338C1036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.11.2025 13:35:07
Veralto To Acquire In-Situ For Around $422 Mln Post Tax; To Buy Back Up To $750 Mln Of Stock
(RTTNews) - Veralto (VLTO), a water analytics, water treatment solutions provider, Tuesday announced that it has agreed to acquire In-Situ, an environmental water measurement and monitoring solutions provider for around $422 million post tax.
The all-cash transaction is expected to close in the first quarter of 2026.
In-Situ is expected to deliver approximately $80 million in sales with gross margin of about 50% and mid-teens EBITDA margin and Veralto estimates that the pre-tax run-rate cost synergies will be around $11 million by the end of year three following transaction close. It is also expecting to deliver a double-digit return on invested capital by year five.
"As a premier provider of water analytic technologies, In-Situ enables Veralto to tap into faster growing applications within the water ecosystem that are essential for public health and economic security while providing an ideal complement to OTT HydroMet's product portfolio within our Water Quality segment. The combination of In-Situ and OTT HydroMet will create significant opportunities to accelerate growth, drive operational efficiency and deliver value for all stakeholders, and we look forward to welcoming the In-Situ team to Veralto.", said Jennifer L. Honeycutt, Veralto's President and Chief Executive Officer.
Veralto also said in a statement that it has been authorized to buy back up to $750 million of its shares.
In pre-market activity, VLTO shares were trading at $102.49, up 4.43% on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Veralto Corporation Registered Shs When-Issued
|
27.10.25
|Ausblick: Veralto zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Veralto stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Veralto stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Veralto Corporation Registered Shs When-Issued
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt ebenfalls kaum vom Fleck. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.