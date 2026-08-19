Veralto Corporation Registered Shs When-Issued Aktie 129330724 / US92338C1036
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19.08.2026 14:17:18
Veralto To Acquire Cleanwater
(RTTNews) - Veralto (VLTO) has entered into a definitive agreement to acquire Cleanwater for $465 million. After considering estimated tax benefits, the net purchase price is approximately $452 million. The company expects the acquisition to be neutral to modestly accretive to adjusted earnings per share in 2027 and generate a return on invested capital at or above the weighted average cost of capital by year four.
Cleanwater is a provider of on-site hypochlorite disinfection, solids management and odor filtration technologies with an installed base of approximately 25,000 units across municipal drinking water, wastewater and industrial applications.
In pre-market trading on NYSE, Veralto shares are up 0.39 percent to $96.45.
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