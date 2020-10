Veränderung in der Geschäftsleitung der Poenina

Medienmitteilung vom 21. Oktober 2020

Seit seinem Eintritt im Jahr 2009 in die Sada AG, einer Tochtergesellschaft der poenina Gruppe, hat Fotios Michos die gesamte Entwicklung der Poenina miterlebt und massgebend mitgeprägt. „Im Namen des Verwaltungsrats danken wir Fotios Michos herzlich für seinen langjährigen, tatkräftigen Einsatz und wünschen ihm sowohl beruflich als auch privat nur das Beste für die Zukunft“, sagen CEO Jean Claude Bregy und Präsident des Verwaltungsrats Marco Syfrig.

Die Suche nach eine/m Nachfolger/in wird unverzüglich aufgenommen. Bis zum Antritt der Nachfolge übernimmt Jean Claude Bregy die Funktionen von Fotios Michos ad interim.

Über die poenina holding ag

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und per 29. Juni 2020 mit 26 Gesellschaften und über 1400 Mitarbeitenden an 36 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Im Geschäftsjahr 2019 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 253.2 Mio. und einen EBITDA von CHF 18.0 Mio. erwirtschaftet und 930 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorennummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).