Veradermics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Veradermics lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.48 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.480 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch