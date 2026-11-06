Veracyte öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Veracyte hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Veracyte 0.240 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Veracyte mit einem Umsatz von insgesamt 151.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15.08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch