Vera Bradley öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vera Bradley lud am 15.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Vera Bradley -0.170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 71.7 Millionen USD – ein Plus von 1.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vera Bradley 70.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch