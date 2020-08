Veolia will Engie Anteil von knapp 30 Prozent an Suez abkaufen

Die Veolia Environnement SA will dem Versorger Engie dessen Anteil von knapp 30 Prozent an dem Abfallentsorger Suez abkaufen.

Engie hatte Ende Juli angekündigt, die Beteiligung an Suez auf den Prüfstand zu stellen. Mit der Transaktion würde ein französischer Champion im Bereich der ökologischen Transformation geschaffen, teilte der Infrastukturkonzern Veolia mit.

Veolia hat Engie den Angaben zufolge ein festes Angebot über 15,50 Euro je Suez-Aktie unterbreitet, das bis Ende September gültig ist. Die Offerte beinhalte einen Aufschlag von 50 Prozent gegenüber dem Suez-Schlusskurs von 10,32 Euro am 30. Juli, dem Tag vor der Ankündigung Engies, die Suez-Beteiligung zu prüfen. Die Suez-Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 12,24 Euro und gab dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 7,69 Milliarden Euro.

Sollte Engie das Kaufangebot für den Anteil von 29,9 Prozent akzeptieren, plant Veolia ein freiwilliges Übernahmeangebot für die verbleibenden Suez-Aktien. Der Vorschlag von Veolia beinhalte zudem die Zusage von Engie, ihre verbleibenden Beteiligung von 1,8 Prozent an Suez im Zuge der Übernahmeofferte anzudienen.

Die Akquisition würde vom ersten Jahr an zum Gewinn beitragen, teilte Veolia weiter mit. Die Konzernverschuldung bliebe unter Kontrolle, sodass der Konzern sein Investmentgrade-Profil behalten könne. Veolia habe auch bereits kartellrechtlichen Probleme identifiziert, die eine solche Transaktion mit sich bringen würde, und diese seien begrenzt. Auch mögliche Lösungen hat der Konzern bereits erwogen. So sollen die französischen Wasseraktivitäten von Suez an das französische Infrastrukturmanagementunternehmen Meridiam verkauft werden.

