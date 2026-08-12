Venus Pipes And Tubes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Venus Pipes And Tubes veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Venus Pipes And Tubes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12.75 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12.12 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.76 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.21 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch