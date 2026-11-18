Venu gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.97 Prozent auf 5.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch