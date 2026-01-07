Ventyx Biosciences Aktie 114064386 / US92332V1070
07.01.2026 02:08:59
Ventyx Biosciences Jumps 62% On Reported $1 Bln Acquisition Talks With Eli Lilly
(RTTNews) - Shares of Ventyx Biosciences, Inc. (VTYX) surged more than 62% in after-hours trading on Tuesday after The Wall Street Journal reported that the company is in advanced talks to be acquired by Eli Lilly and Company (LLY) in a deal valued at over $1 billion.
The Journal, citing people familiar with the matter, noted that a deal for Ventyx— which develops pills to treat inflammatory diseases— could be announced imminently.
VTYX closed Tuesday's regular trading session on the NasdaqGS at $10.05, rising $2.23 or 28.52% as of 4:00 PM EST. In after-hours trading, the momentum continued, with the stock climbing to $16.34, an additional gain of $6.29 or 62.59% as of 7:59 PM EST.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
