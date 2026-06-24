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24.06.2026 21:03:36
Venturelab lanciert Fonds für Tech-Start-Ups
Schlieren (awp) - Der Start-up-Förderer Venturelab lanciert einen Fonds zur Unterstützung von jungen Tech-Firmen. Dies sei eine Antwort auf eine strukturelle Lücke in der Wagniskapitalfinanzierung in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.
Die Schweizer Gründerinnen und Gründer würden Finanzierungsrunden zunehmend in London, Berlin oder in den USA durchführen und damit substanzielle Eigentumsanteile an ihren Unternehmen ins Ausland abgeben, schreibt Venturelab. Der von TIE Capital Partners verwaltete Swiss Champions Fund nimmt die Arbeit mit einem Zielvolumen von rund 100 Millionen Franken auf.
Der Fonds wird dabei laut den Angaben ausschliesslich in Unternehmen aus dem Venture-Leaders-Programm von Venturelab investieren und als Lead- oder Co-Lead-Investor in Series-A- und Series-B-Runden auftreten. Typische Einzelinvestment hätten ein Volumen zwischen 3,0 Millionen bis 5,0 Millionen Franken.
mk/rw/ls
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