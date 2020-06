Venture Global LNG annonce l'embauche de Jack Thayer au poste de directeur financier

ARLINGTON, Virginie, 18 juin 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. a annoncé que Jonathan (Jack) Thayer avait rejoint l'entreprise en qualité de directeur financier.

M. Thayer possède plus de quinze ans d'expérience en matière de leadership financier. Avant de rejoindre Venture Global, M. Thayer a été directeur financier d'Exelon Corporation, une importante société de portefeuille de services publics, de commercialisation et de production d'électricité. Il a en outre occupé le poste de directeur financier chez Constellation Energy Group, Inc., une importante société énergétique intégrée qui propose des services de production d'électricité, de distribution de gaz et d'électricité et de gestion énergétique. Il a par ailleurs occupé plusieurs postes dans le domaine des services bancaires d'investissement, d'abord chez SBC Warburg, puis chez Deutsche Bank Securities. Plus récemment, M. Thayer a occupé le poste de vice-président des opérations générales et de directeur financier chez Woodward, Inc.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Thayer au sein de notre équipe dirigeante expérimentée. Il a à son actif des réalisations exceptionnelles en tant que directeur financier de deux sociétés énergétiques figurant au classement Fortune 500. Nous sommes confiants dans sa capacité à piloter l'organisation financière de la société tout au long du processus de développement de notre activité de GNL à bas coût », ont déclaré conjointement les co-présidents-directeurs généraux Bob Pender et Mike Sabel.

Jack Thayer a commenté : « Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Venture Global LNG et de contribuer à son avenir. L'entreprise est en train d'étendre sa présence dans l'industrie du GNL à un moment où les marchés internationaux de l'énergie connaissent une période de transition importante. »

A propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur de GNL à long terme et à faible coût qui s'approvisionne à partir de bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources, et qui construit ou développe actuellement une capacité de production de 50 TMPA en Louisiane. L'installation de Venture Global Calcasieu Pass, d'une capacité de 10 TMPA, est en construction à l'intersection du canal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique. La construction de l'installation de Venture Global Plaquemines LNG, d'une capacité de 20 TMPA, devrait commencer cette année. Elle se situe au sud de la Nouvelle-Orléans, sur le fleuve Mississippi. Venture Global LNG développe également l'installation Venture Global Delta LNG, adjacente à Plaquemines, d'une capacité de 20 TMPA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site www.venturegloballng.com.

