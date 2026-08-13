Venture Global A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Venture Global A präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Venture Global A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.150 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47.63 Prozent auf 4.58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch