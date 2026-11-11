Venture Global A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Venture Global A stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.180 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.76 Milliarden USD – ein Plus von 42.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Venture Global A 3.33 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch