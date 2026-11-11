Ventura Textiles hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ventura Textiles äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.16 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch