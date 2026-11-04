Ventive Hospitality öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ventive Hospitality hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.00 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ventive Hospitality 2.25 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 5.51 Milliarden INR gegenüber 4.89 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch