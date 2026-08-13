Venkys (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Venkys (India) lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.49 INR gegenüber 11.24 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 11.18 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Venkys (India) 8.66 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch