Vapor Hub International Aktie 56444162 / US9221042032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.02.2026 16:45:35
VenHub Global Stock Climbs 17% Over Introduction Of Self-Diagnosing Robotics
(RTTNews) - Stock of VenHub Global, Inc. (VHUB) are moving up about 17 percent on Monday morning trading over the announcement of self-diagnosing robotics, allowing each system to automatically identify performance issues, safely deactivate for servicing when needed, and enable surrounding components to continue operating seamlessly to ensure stores remain fully functional with no disruption to customers.
The company's stock is currently trading at $2.3450, up 17.54 percent or $0.3540, over the previous close of $1.99 on the Nasdaq. It has traded between $1.95 and $40.30 in the past one year.
The company added that the recent enhancements strengthen the foundation of its platform, supporting retailers and partners with solutions designed to accelerate the availability of future-read autonomous retail stores.
Nachrichten zu Vapor Hub International Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Vapor Hub International Inc Registered Shs
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: SMI stabil -- DAX schwach -- US-Börsen tiefrot -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Wall Street zeigt sich kräftig im Minus. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.