Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’833 -0.2%  SPI 19’021 -0.4%  Dow 48’932 -1.4%  DAX 25’028 -0.9%  Euro 0.9132 0.0%  EStoxx50 6’125 -0.1%  Gold 5’192 1.7%  Bitcoin 50’821 -2.7%  Dollar 0.7734 -0.1%  Öl 72.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche1203204Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Infineon will Aktien im Millionen-Stil zurückkaufen - Aktie im Minus
Weshalb der US-Dollar zum Franken und Euro erholt
Enel-Aktie höher: Milliarden-Investitionen soll mehr Profitabilität steigern
VW-Aktie schwächelt: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI
Siemens Energy-Aktie profitiert von Rekordzahlen und optimistischen Analysten
Suche...
eToro entdecken

Vapor Hub International Aktie 56444162 / US9221042032

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.02.2026 16:45:35

VenHub Global Stock Climbs 17% Over Introduction Of Self-Diagnosing Robotics

(RTTNews) - Stock of VenHub Global, Inc. (VHUB) are moving up about 17 percent on Monday morning trading over the announcement of self-diagnosing robotics, allowing each system to automatically identify performance issues, safely deactivate for servicing when needed, and enable surrounding components to continue operating seamlessly to ensure stores remain fully functional with no disruption to customers.

The company's stock is currently trading at $2.3450, up 17.54 percent or $0.3540, over the previous close of $1.99 on the Nasdaq. It has traded between $1.95 and $40.30 in the past one year.

The company added that the recent enhancements strengthen the foundation of its platform, supporting retailers and partners with solutions designed to accelerate the availability of future-read autonomous retail stores.

Nachrichten zu Vapor Hub International Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Vapor Hub International Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

14:26 Renditechancen in Zukunftsbranchen: Step-Down Autocallable Barrier Reverse Convertibles auf innovative US-Aktien
10:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Marktumfeld voller Gegensätze
10:12 Marktüberblick: Gold hui – Bitcoin pfui
09:33 Erhobenen Hauptes ins Wochenende
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’430.40 19.94 SK8B9U
Short 14’720.29 14.00 SZEB1U
Short 15’324.15 8.72 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’832.65 23.02.2026 16:46:55
Long 13’311.54 19.80 S6TBPU
Long 12’999.89 13.86 SGYBGU
Long 12’440.51 8.88 SYUBYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
4. Quartal 2025: Diese Änderungen nahm George Soros im Depot vor
Umbruch an den Aktienmärkten? Ray Dalio warnt vor Chaos an den Börsen
Novo Nordisk-Aktie fällt zweistellig: Abnehmmittel Cagrisema enttäuscht in Studie
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Zoll-Chaos: SMI stabil -- DAX schwach -- US-Börsen tiefrot -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus: HBM4 als Schlüsselkomponente für "Vera Rubin"-GPU?
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg

Top-Rankings

4. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:40 ROUNDUP 4: Ifo-Index steigt: Hoffen auf Aufschwung trotz Trumps Zöllen
16:39 Oberleitung beschädigt - ICE-Strecke Erfurt-Leipzig gestört
16:39 ROUNDUP/Kreise: US-Zoll auf EU-Importe soll 15 Prozent betragen
16:37 ROUNDUP: 560 Jobs betroffen: Bosch baut Standort in Waiblingen um
16:35 AKTIEN IM FOKUS: SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic
16:32 ROUNDUP/Aktien New York: Schwächerer Auftakt nach Trumps Zollankündigung
16:29 KORREKTUR/Kreise: US-Zoll auf EU-Importe soll 15 Prozent betragen
16:24 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1784 US-Dollar
16:18 Ölpreise steigen etwas - USA-Iran-Konflikt weiter im Fokus
16:14 Ukrainischer Außenminister: Putin muss bestraft werden