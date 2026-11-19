VenHub Global hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.260 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 70.0 Prozent auf 0.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte VenHub Global 0.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch