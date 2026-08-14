VenHub Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VenHub Global hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD gegenüber -0.270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 0.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VenHub Global 0.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch