Velocity Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Velocity Financial hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Velocity Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0.690 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 208.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Velocity Financial einen Umsatz von 151.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch