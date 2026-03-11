Velocity Financial Aktie 50726929 / US92262D1019
11.03.2026 22:20:22
Velocity Financial, Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Velocity Financial, Inc. (VEL) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $34.79 million, or $0.89 per share. This compares with $20.58 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, Velocity Financial, Inc. reported adjusted earnings of $36.32 million or $0.93 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 44.6% to $102.90 million from $71.16 million last year.
Velocity Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.79 Mln. vs. $20.58 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.57 last year. -Revenue: $102.90 Mln vs. $71.16 Mln last year.
