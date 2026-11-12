Velo3D: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Velo3D hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.690 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 20.5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch