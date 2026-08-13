Velo3D öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Velo3D hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Velo3D ein EPS von -0.980 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 20.7 Millionen USD gegenüber 13.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch