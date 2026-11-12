Veljan Denison gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Veljan Denison liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Veljan Denison die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15.82 INR. Im Vorjahresviertel hatte Veljan Denison 14.79 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 441.8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Veljan Denison 386.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch