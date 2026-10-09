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09.10.2026 06:37:00
Velan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Velan hat am 07.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.98 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.160 CAD erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.04 Prozent auf 80.7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92.8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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