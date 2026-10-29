Velan Hotels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Velan Hotels hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.170 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch