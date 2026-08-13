Velan Hotels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Velan Hotels präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.140 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch