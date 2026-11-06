Vegetable Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vegetable Products stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 96.44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 674.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch